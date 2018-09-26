Эрдоган: Мир в Сирии невозможен, пока у власти Асад

Мирное урегулирование в Сирии невозможно, пока у власти Асад, считает Эрдоган

Президент Турции Реждеп Эрдоган заявил, что мирное урегулирование в Сирии невозможно, пока у власти в стране находится Башар Асад.

Об этом Эрдоган сказал в интервью Reuters.

Он напомнил, что в этом месяце Россия и Турция договорились о создании демилитаризованной зоны в сирийской провинции Идлиб. Это, по словам турецкого президента, позволило предотвратить наступление на провинцию.

Эрдоган также добавил, что радикальные группировки начали покидать Идлиб.

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Ранее сообщалось, что Дамаск при поддержке своих союзников, России и Ирана, готовили масштабное наступление на Идлиб и прилегающие районы на северо-западе Сирии. Этот район является последним крупнейшим оплотом сирийских повстанцев, выступающих против правления Асада.

По предварительной информации, в Идлибе и в соседних провинциях Хама, Латакия и Алеппо на подконтрольных сирийской оппозиции территориях в настоящее время проживает 3 млн человек.

Широкомасштабное наступление в сирийской провинции Идлиб может привести к беспрецедентной гуманитарной катастрофе, заявил генсек ООН Антониу Гутерриш.