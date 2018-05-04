Сербия направила ноту протеста из-за использования символики Косово в Брюсселе

Сербия не признает независимости Косово, которая была провозглашена в 2008 году

Сербская миссия в Европейском Союзе отправила президенту европейского Комитета регионов Карлу-Гайнсу Ламбретсу ноту протеста за использование символов Косово в рамках Дня расширения. Об этом сообщает B92.

Как указано в заявлении, "символы так называемой страны Косово" были использованы на фестивале "Гордость моего региона и культуры", который проходит в Брюсселе в рамках Дня расширения.

День расширения, организованный Европейским комитетом регионов, уже четвертый год подряд объединяет местных и региональных представителей стран-членов ЕС и стран, которые планируют вступить в Евросоюз.

Смотрите также

В ноте говорится, что Сербия ожидает, что Комитет регионов будет полностью придерживаться нейтралитета ЕС в отношении Косово и Метохии, а также просит изъять все рекламные буклеты, содержащие косовские символы.

ЕС ведет переговоры с Сербией о вступлении с 2014 года, но Брюссель подчеркивает, что ни один будущий член ЕС не может иметь территориальных или пограничных споров.

Сербия не признает независимости Косово, провозглашенной в 2008 году.