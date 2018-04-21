Злоупотребления, ограничения, цензура: Госдеп исследовал нарушения прав человека в Украине

Серьезные нарушений прав человека наблюдаются на Донбассе и в Крыму

В Государственном департаменте США отметили, что в Украине продолжают наблюдаться нарушения прав человека, злоупотребления, связанные с коррупцией среди чиновников и цензура. Об этом говорится в Докладе Госдепа США по вопросам правозащитной деятельности по итогам 2017 года.

В Докладе отмечается, что наиболее существенными проблемами по правам человека является внезаконном казни, пытки и политически мотивированные исчезновения на Донбассе. Также отмечены опасные для жизни условия пребывания в тюрьмах и местах задержания, произвольные аресты и задержания, ограничения передвижения и оказания гуманитарной помощи в регионе и отсутствие независимых судов.

Среди злоупотреблений в Украине называют "широкомасштабную коррупцию на правительственном уровне, цензуру, блокировку веб-сайтов, неспособность правительства привлечь к ответственности виновников насилия против журналистов и активистов борьбы с коррупцией, а также насилие против этнических меньшинств и лиц ЛГБТ-сообщества".

В отчете также отмечается, что правительство не принимает надлежащих мер для преследования или наказания большинства чиновников-коррупционеров, которые оставляют безнаказанными.

Отдельный раздел документа был посвящен нарушению прав человека в аннексированом Крыму.

"Российские власти сохраняют контроль над военными силами и силами безопасности, размещенными в Крыму. Службы безопасности РФ продолжают усиливать контроль над Крымом и ограничивать права человека", – говорится в документе.

Среди серьезных нарушений прав человека: исчезновение и пытки людей, ненадлежащие условия содержания в тюрьмах, вывоз заключенных в РФ, произвольные аресты и задержания активистов, полное отсутствие независимых судов, наличие политических заключенных, а также нарушение прав приватности.

Также Госдеп сообщает о наличии цензуры: ограничении свободы выражения мнений, свободы слова и свободы СМИ, насилии в отношении журналистов, введении ограничений в интернете, грубом и повсеместном подавлении свободы собраний и свободы объединений, включая запрет Меджлиса крымскотатарского народа.

Кроме того, отмечается, что расследование возможных нарушений прав человека в оккупированном Крыму и на Донбассе оставались неполными из-за недостаточного контроля украинской власти на этих территориях, а также отказа России и возглавляемых ею сил расследовать злоупотребления, на которые обращается внимание.

Ранее сообщалось, что Государственный департамент США назвал Китай и Россию главными нарушителями прав человека.