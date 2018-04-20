США назвали Китай и Россию главными нарушителями прав человека

Государственный департамент США считает Китай, Россию, Иран и Северную Корею "морально предосудительными" странами, где ежедневно нарушаются права человека.

Об этом заявил исполняющий обязанности госсекретаря США Джон Салливан, передает AFP.

"Правительства Китая, России, Ирана и Северной Кореи, например, ежедневно нарушают права человека в пределах своих государственных границ, и в связи с этим являются силами нестабильности", - сказал он.

По словам представителя Госдепа, в новой стратегии национальной безопасности США указано, что коррумпированные и слабые власти угрожают глобальной стабильности и интересам США.

"Некоторые правительства не могут поддерживать безопасность и удовлетворять основные потребности своих граждан, в то время как другие просто не хотят этого", - добавил он.

Напомним, что в декабре 2017 года президент США Дональд Трамп озвучил основные положения новой редакции стратегии национальной безопасности, которая станет каркасом американской внешней политики на ближайшие годы. Главными угрозами для интересов Вашингтона прогнозируемо названы КНДР и Иран.