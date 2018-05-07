"Зима близко". Второй флот США будет отслеживать атомные подлодки РФ возле американского побережья

Патрулировать акваторию будут как корабли и субмарины, так и противолодочные самолеты

Воссоздание американскими ВМС Второго флота направлено на противодействие российским атомным подлодкам, которые могут курсировать в глубинах восточного побережья США.

Об этом заявил заместитель директора Центра американского морского порта в Институте Хадсона, бывший командир эсминца Брайан Макграт, передает The Washington Post.

По его словам, это является сигнал о том, что США собираются действовать в Северной Атлантике "мощнее и убедительнее".

Макграт сообщил, что Второй флот займется угрозой, исходящей от пока еще скромного числа российских подлодок, которые могут действовать возле американского побережья.

В частности, речь идет о субмаринах класса Ясень, вооруженных гиперзвуковыми и ядерными ракетами и способных создавать опасные препятствия в виде мин или же применять противолодочные ракеты, чтобы усложнить развертывание сил НАТО для поддержки союзников.

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Как отмечается, в патрулировании западной части Атлантики будут участвовать как надводные корабли и боевые субмарины, так и противолодочные самолеты P-8 Посейдон.

При этом восстанавление Второго флота США происходит на фоне более масштабной стратегии НАТО по противодействию российской угрозе.

"Цитируя Неда Старка: "Зима близко" (персонаж "Игры престолов" о надвигающейся опасности). В целом создается ощущение, что ревизионистские силы в России настроены на то, чтобы противостоять США во многих направлениях, и военное противостояние - все чаще оказывается одним из них", - заявил Макграт.

Ранее сообщалось, что США решили возродить Второй флот ВМС из-за напряженности в отношениях с Россией.