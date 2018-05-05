США решили возродить Второй флот ВМС из-за напряженности в отношениях с Россией

США воссоздадут Второй флот, ответственный за западную часть Атлантики из-за возросшей напряженности в отношениях с Россией.
Об этом заявил адмирал Джон Ричардсон, сообщает DW.
"Наша стратегия национальной безопасности ясно дает понять, что мы вновь вступили в эпоху конкуренции мировых держав", - сказал адмирал.
Американский Второй флот, отвечавший за западную часть Атлантического океана, был расформирован осенью 2011 года в связи с реструктуризацией ВМС США, а также по финансовым причинам.
Ряд организационных вопросов, связанных с деятельностью флота, пока не прояснен. В частности, неизвестна численность состава и кто войдет в его командование.
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