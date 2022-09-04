Из трех портов Украины вышло 13 судов — самый большой караван в рамках «зерновой инициативы» 4 сентября, 16:47 Из портов Украины вышел самый большой караван судов (Фото:Министерство инфраструктуры Украины/Facebook)

Из портов Одесса, Черноморск и Южный в воскресенье, 4 сентября, вышел самый большой с начала «зерновой инициативы» караван судов с украинской агропродукцией. Всего их 13.

Об этом сообщает Министерство инфраструктуры Украины.

Из порта Южный отправились шесть судов, из Черноморска — пять, а из Одессы — два. Всего на борту 282,5 тысячи тонн украинской агропродукции, которая направляется в восемь стран мира.

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«В ходе реализации инициативы о безопасной транспортировке агропродукции уже 86 судов отправились из украинских портов с пунктами назначения в 19 странах мира. На их борту 2 млн тонн агропродукции», — рассказали в Мининфраструктуры.

До начала полномасштабного вторжения РФ Украина ежемесячно экспортировала 5—6 млн тонн сельхозпродукции через свои ключевые морпорты в Одессе и Николаеве. В августе Украина экспортировала рекордные с начала полномасштабной агрессии РФ 4,6 млн тонн продукции агропромышленного комплекса благодаря возобновлению судоходства из трех черноморских портов в рамках «зерновых соглашений», заключенных в Стамбуле.

27 августа президент Владимир Зеленский заявил, что цель Украины — ежемесячно экспортировать три миллиона тонн зерна.



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