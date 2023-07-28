Зеленский в Киеве встретился с премьером Катара

28 июля, 18:55
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Зеленский встретился с премьером Катара Мухаммадом бин Абдулрахманом Аль Тани (Фото:Офис президента Украины)

Зеленский встретился с премьером Катара Мухаммадом бин Абдулрахманом Аль Тани (Фото:Офис президента Украины)

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 28 июля провел встречу с премьер-министром, министром иностранных дел Катара шейхом Мухаммадом бин Абдулрахманом Аль Тани, который находится с визитом в Киеве.

Об этом сообщили в Офисе президента.

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Зеленский поблагодарил Катар за поддержку и предоставленную гуманитарную помощь.

«Ценим этот визит и считаем его важным проявлением поддержки и солидарности Катара с нашим государством. Искренне благодарны за всю полученную от Катара помощь», — сказал Зеленский.

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Со своей стороны Мухаммад бин Абдулрахман Аль Тани передал приветствие от Эмира Катара и сообщил о намерениях своего государства выделить 100 млн долларов на гуманитарную помощь Украине.

Зеленский проинформировал катарского министра о ежедневных ракетных ударах РФ по Одессе по исторической части города и портовой инфраструктуре.

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Стороны обсудили дальнейшие шаги на пути обеспечения глобальной продовольственной безопасности и продолжения безопасного функционирования зернового коридора, а также украинскую формулу мира и План восстановления Украины.

Зеленский отметил возможности для катарских инвесторов участвовать в программах развития и восстановления Украины.

Перед этим катарский министр встретился со своим украинским коллегой Денисом Шмыгалем.

Редактор: София Лазарова

Теги:   Катар Владимир Зеленский Война России против Украины экспорт зерна зерновое соглашение похищение детей

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