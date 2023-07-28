Премьер-министр Катара прибыл с визитом в Украину и встретился со Шмыгалем: о чем говорили 28 июля, 15:00 Катар выделяет 100 миллионов долларов на гуманитарную помощь Украине (Фото:Денис Шмыгаль / Telegram)

В Украину с визитом прибыл премьер-министр Катара шейх Мохаммед бин Абдулрахман аль-Тани, который также является министром иностранных дел страны. Он встретился с украинским премьером Денисом Шмыгалем и будет иметь также встречу с главой МИД Дмитрием Кулебой.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Катара в пятницу, 28 июля. Там отметили, что визит проходит в рамках усилий Катара, направленных на решение гуманитарных последствий войны РФ против Украины.

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Также катарский министр будет говорить в Украине о перспективах сотрудничества в различных сферах и расширении зерновой сделки.

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Во время совместного брифинга со Шмыгалем Мохаммед бин Абдулрахман аль-Тани объявил, что Катар выделяет 100 миллионов долларов на преодоление гуманитарного кризиса в Украине.

Эти деньги будут направлены на восстановление в сфере медицинского обеспечения, образования, гуманитарное разминирование и другие важные социальные и гуманитарные проекты, сообщил Денис Шмыгаль.

Катар также выделит 50 стипендий для обучения украинцев в катарских университетах.



Как сообщает Укринформ, еще 20 млн долларов Катар выделяет для обеспечения африканских стран продовольствием.

Во время встречи министры отметили важность возобновления работы Черноморской зерновой инициативы и необходимость ее продолжения и обсудили украинскую формулу мира.

Отдельно Шмыгаль поблагодарил Катар за готовность приложить посреднические усилия для возвращения украинских детей, которых Россия незаконно вывезла и продолжает удерживать на своей территории.



Шмыгаль сообщил также, что во время встречи с катарским коллегой они договорились тесно сотрудничать в рамках Совместной межправительственной комиссии по экономическому, торговому и техническому сотрудничеству, а также создать другие рабочие группы и комиссии для наработки вопросов в различных сферах: от высоких технологий и диджитализации до поставок питьевой воды в тех регионах Украины, где это нужно.