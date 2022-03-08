Зеленский об авиаударах: Вина за смерти на оккупантах, но ответственность на тех, кто 13-й день там на Западе не может принять решение 8 марта, 12:56 Цей матеріал також доступний українською Зеленский еще раз призвал западных партнеров обезопасить воздушное пространство над Украиной (Фото:Офис президента Украины)

Президент Украины Владимир Зеленский в новом видеообращении во вторник, 8 марта, призвал западных партнеров Украины обезопасить воздушное пространство и закрыть небо над Украиной или усилить противовоздушную оборону украинских сил.



"13 дней, когда мы слышим обещания. 13 дней, когда нам говорят, что вот-вот будет помощь в небе. Будут самолеты. Нам их передадут", – сказал Зеленский.

"Вина за каждую смерть каждого человека в Украине от авиаударов и в заблокированных городах – безусловно, на российском государстве. На российских военных. На тех, кто отдает и выполняет преступные приказы. Кто нарушает все правила ведения войны. Кто сознательно уничтожает Украинский народ. Вина – на оккупантах, но ответственность за это – и на тех, кто уже 13 дней не может принять где-то там на Западе, где-то там в кабинетах очевидно необходимое решение. Не спас наши города от авиаударов. От этих бомб, ракет", - подчеркнул глава государства.

По его словам, предоставление Украине боевой авиации и противоракетной обороны "жизненно необходимо".

Уже 13-й день Россия ведет полномасштабную войну против Украины. Российские войска, в том числе совершают авиа и ракетные удары по населенным пунктам и жилым домам, что привело к значительным жертвам среди гражданского населения и масштабным разрушениям.

В связи с этим украинские власти подняли вопрос о закрытии НАТО неба над Украиной, что предполагает, что силы Альянса будут сбивать вражеские самолеты и ракеты в воздушном пространстве Украины. В НАТО не готовы вмешиваться в ситуацию с закрытием неба, заявляя, что это может спровоцировать прямой военный конфликт с РФ и привлечь еще больше стран.

Также пока отсутствует решение западных стран о предоставлении Украине истребителей.

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