«Вовлечет намного больше стран». Введение бесполетной зоны над Украиной приведет к полномасштабной войне в Европе — Столтенберг 4 марта, 16:20 Цей матеріал також доступний українською Столтенберг заявил, что НАТО не будет закрывать небо над Украиной (Фото:Olivier Douliery/Pool/Reuters)

Введение бесполетной зоны над Украиной могло бы привести к полномасштабной войне в Европе и вовлечь еще больше стран, поэтому войска НАТО не будут вовлечены в конфликт ни на земле, ни в воздухе, заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг.

«Наша оценка заключается в том, что мы понимаем отчаяние, но мы также считаем, что если бы это сделали, мы придем к полномасштабной войне в Европе, вовлечению намного большего количества стран, что приведет к намного большему человеческому страданию. Это причина, по которой мы принимаем это болезненное решение — ввести сильные санкции, предоставлять значительную поддержку, увеличивать поддержку, но в то же время не вовлекать войска НАТО напрямую в конфликт в Украине ни на земле, ни в воздушном пространстве», — отметил он, пишет Интерфакс-Украина.

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По словам генсека НАТО, союзники блока несут ответственность за то, чтобы война не вышла за пределы Украины.

«Это будет даже более опасно, более разрушительно и причинит еще больше человеческих страданий. Потому мы ясно заявили, что не собираемся входить в Украину ни на земле, ни в украинское воздушное пространство», — резюмировал он.

Столтенберг также пояснил, что единственным способом введения бесполетной зоны является отправка истребителей НАТО в украинское воздушное пространство, и потом их внедрение посредством выстрелов в российские самолеты.

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Несколько дней назад генсек НАТО Йенс Столтенберг исключил возможность введения бесполетной зоны над Украиной в условиях полномасштабного вторжения России.

В Белом доме также заявили, что США не поддерживают идею о создании бесполетной зоны над Украиной.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев обратился к НАТО с просьбой о закрытии воздушного пространства в условиях вторжения России и работает над альтернативными механизмами обеспечения воздушной безопасности.

В 5 утра 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале «военной операции» против Украины. Ранее российское правительство многократно заявляло, что не будет нападать на Украину, при этом месяцами стягивало войска и технику к украинским границам.

Противостояние продолжается девятый день. Россия наступает с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города.

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