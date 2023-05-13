Зеленский прибыл в Италию с официальным визитом

13 мая, 11:30
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NV

В субботу, 13 мая, президент Украины Владимир Зеленский приехал в Рим с официальным визитом, где должен встретиться с президентом Италии Серджо Маттареллой, премьер-министром Джорджей Мэлони и Папой римским Франциском.

Итальянское издание Ansa.it сообщает, что в 10.13 Владимир Зеленский приземлился в аэропорту Чампино в Риме, где его встретил министр иностранных дел Таяни.

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Редактор: Владислав Вергун
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