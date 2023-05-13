Зеленский прибыл в Италию с официальным визитом
NV
Итальянское издание Ansa.it сообщает, что в 10.13 Владимир Зеленский приземлился в аэропорту Чампино в Риме, где его встретил министр иностранных дел Таяни.
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NV
Итальянское издание Ansa.it сообщает, что в 10.13 Владимир Зеленский приземлился в аэропорту Чампино в Риме, где его встретил министр иностранных дел Таяни.
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