Зеленский провел разговор с президентом Швейцарии: обсудили подготовку к конференции по восстановлению Украины
Швейцария оказывает Украине гуманитарную поддержку (Фото:Hans/pixabay.com)
Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с президентом Швейцарии Игнацио Кассисом.
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Об этом президент Украины сообщил в Twitter.
«Отметил гуманитарную помощь со стороны Швейцарии. Обсудили подготовку к конференции по восстановлению Украины и посредническую роль Швейцарии по предоставлению консульских услуг украинцам в России», — написал Зеленский.
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