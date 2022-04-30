Зеленский провел разговор с президентом Швейцарии: обсудили подготовку к конференции по восстановлению Украины

30 апреля, 19:45
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Швейцария оказывает Украине гуманитарную поддержку (Фото:Hans/pixabay.com)

Швейцария оказывает Украине гуманитарную поддержку (Фото:Hans/pixabay.com)

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с президентом Швейцарии Игнацио Кассисом.

Война России против Украины — главные события 30 апреля

Об этом президент Украины сообщил в Twitter.

«Отметил гуманитарную помощь со стороны Швейцарии. Обсудили подготовку к конференции по восстановлению Украины и посредническую роль Швейцарии по предоставлению консульских услуг украинцам в России», — написал Зеленский.

Видео дня
https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1520435729121357825
Редактор: Виктория Бедрак

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Теги:   Швейцария Украина Владимир Зеленский Война России против Украины

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