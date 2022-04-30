Зеленский провел разговор с президентом Швейцарии: обсудили подготовку к конференции по восстановлению Украины 30 апреля, 19:45 Цей матеріал також доступний українською Швейцария оказывает Украине гуманитарную поддержку (Фото:Hans/pixabay.com)

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с президентом Швейцарии Игнацио Кассисом.

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Об этом президент Украины сообщил в Twitter.

«Отметил гуманитарную помощь со стороны Швейцарии. Обсудили подготовку к конференции по восстановлению Украины и посредническую роль Швейцарии по предоставлению консульских услуг украинцам в России», — написал Зеленский.

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