Дуда прибыл в Киев с прощальным визитом

Президент Польши Анджей Дуда в субботу, 28 июня, прибыл в Киев с прощальным визитом.

Об этом сообщило посольство Польши в Украине в соцсети Х.

На железнодорожном вокзале Дуду встретил временный поверенный в делах Польши в Украине Петр Лукасевич.

Реклама

Это последний визит Дуды в Украину на посту президента Польши.

2 июня президент Украины Владимир Зеленский в Вильнюсе встретился с Дудой и пригласил его в Украину. Лидеры также обсудили двусторонние отношения, дипломатическую работу, а также важность давления на Россию для достижения мира.

Зеленский также поздравил Польшу с проведением президентских выборов и Кароля Навроцкого — с победой на них.

1 июня в Польше состоялся второй тур президентских выборов. После обработки 100% протоколов стало известно, что побеждает консерватор Кароль Навроцкий с 50,89% голосов. Кандидат от правящей коалиции, либерал Рафал Тшасковский получил 49,11%.

Согласно Избирательному кодексу, новый президент Польши Кароль Навроцкий должен вступить в должность 6 августа.