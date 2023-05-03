Зеленский приедет в Берлин 13 мая — СМИ
Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Aleksandra Szmigiel)
Президент Украины Владимир Зеленский приедет в Берлин в субботу, 13 мая, сообщает Tagesspiegel.
По информации издания, президент Украины приедет в столицу по приглашению канцлера Германии. На следующий день он будет удостоен премии Карла Великого в Ахене.
Ожидается, что Зеленский приземлится в военной части столичного аэропорта. После этого он должен зарегистрироваться в отеле Ritz-Carlton.
14 мая он будет официально принят с военными почестями канцлером Олафом Шольцем, а затем на вертолете он отправится в Ахен, где ему будет вручена премия Карла Великого. После этого он вернется в Украину.
Президент Владимир Зеленский по приглашению прибыл с визитом в Финляндию в среду, 3 мая. Он примет участие в саммите Украина — Северная Европа.
Это пятый визит Зеленского за границу с начала полномасштабного вторжения России. Ранее он приезжал в США, Бельгию, Польшу и Великобританию.