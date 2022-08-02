«Синоним слова справедливость». Зеленский поблагодарил Байдена за дополнительные боеприпасы для HIMARS

2 августа, 22:16
Стрельба из РСЗО HIMARS (Фото:REUTERS/Romeo Ranoco)

Стрельба из РСЗО HIMARS (Фото:REUTERS/Romeo Ranoco)

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил президента США Джо Байдена за боеприпасы для РСЗО HIMARS, которые вошли в новый пакет американской военной помощи для ВСУ.

«Принципиальный ответ на все свои преступления оккупанты получают на поле боя. В этом контексте хочу поблагодарить президента США Байдена и всему американскому народу за новый пакет военной помощи для Украины», — сказал он в вечернем видеообращении.

Видео дня

Зеленский подчеркнул, что украинские силы сделают все, чтобы оккупанты еженедельно испытывали все более болезненные потери благодаря РСЗО HIMARS.

«Слово HIMARS стало для нашей страны почти синонимом слова справедливость», — добавил президент.

Накануне Байден одобрил новый пакет военной помощи Украине на 550 миллионов долларов, который включает боеприпасы для РСЗО HIMARS и 155-мм артиллерийских систем.

Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Джо Байден Военная помощь Владимир Зеленский РСЗО HIMARS

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