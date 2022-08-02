«Синоним слова справедливость». Зеленский поблагодарил Байдена за дополнительные боеприпасы для HIMARS
Стрельба из РСЗО HIMARS (Фото:REUTERS/Romeo Ranoco)
Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил президента США Джо Байдена за боеприпасы для РСЗО HIMARS, которые вошли в новый пакет американской военной помощи для ВСУ.
«Принципиальный ответ на все свои преступления оккупанты получают на поле боя. В этом контексте хочу поблагодарить президента США Байдена и всему американскому народу за новый пакет военной помощи для Украины», — сказал он в вечернем видеообращении.
Зеленский подчеркнул, что украинские силы сделают все, чтобы оккупанты еженедельно испытывали все более болезненные потери благодаря РСЗО HIMARS.
«Слово HIMARS стало для нашей страны почти синонимом слова справедливость», — добавил президент.
Накануне Байден одобрил новый пакет военной помощи Украине на 550 миллионов долларов, который включает боеприпасы для РСЗО HIMARS и 155-мм артиллерийских систем.
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