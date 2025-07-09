Президент Украины Владимир Зеленский назначил Светлану Залищук новым послом Украины в Швеции. Об этом в среду, 9 июля, сообщил Бабель , ссылаясь на источники.

Залищук — бывший народный депутат VIII созыва, которая была избрана в парламент в 2014 году от партии Блок Петра Порошенко. В Верховной Раде она возглавляла подкомитет по вопросам евроатлантического сотрудничества и евроинтеграции Комитета Рады по иностранным делам.

Залищук является соучредителем и координатором гражданской инициативы ЧЕСНО, а также одной из основательниц журналистского движения Стоп цензурі!

Кроме этого, ZN.UA сообщило о назначении еще двух украинских дипломатов на должности посла: Ярослав Мельник стал новым послом Украины в Бельгии, а Андрей Плахотнюк — в Канаде. До этого Мельник занимал должность посла в Италии, а Плахотнюк представлял Украину в Швеции.

Как пишет издание, Зеленский подписал указы на назначение пяти новых послов Украины в ряде стран. В целом ожидается до 20 новых назначений.

7 июля газета Financial Times сообщила, что увольнение посла Украины в США Оксаны Маркаровой может стать частью масштабных кадровых изменений в правительстве, которые состоятся уже на следующей неделе. Об этом договорились во время разговора президент Украины Владимир Зеленский и американский лидер Дональд Трамп.

По словам высокопоставленного украинского чиновника, Зеленский стремится назначить послом «хорошего укладчика соглашений», который будет «понятным для Белого дома и одновременно для Конгресса».