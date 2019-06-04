Айдер Муждабаев
Что сказал Зеленский о мире с Россией
Мустафа Найем
У меня плохие новости
Галина Вдовиченко
Мосты внутри страны
Анатолий Амелин
Какой будет Украина в 2030 году
Спецтема: Битва за ПриватБанк: Коломойский против Украины Выборы в Раду

Зеленский: Курс Украины в НАТО и ЕС является неизменным внешнеполитическим приоритетом

4 июня, 18:17
Цей матеріал також доступний українською
Зеленский: Курс Украины в НАТО и ЕС является неизменным внешнеполитическим приоритетом - фото

пресс-служба президента Украины

Владимир Зеленский и Йенс Столтенберг

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что курс Украины в НАТО и ЕС является неизменным внешнеполитическим приоритетом.

Как сообщает Интерфакс-Украина, об этом президент заявил во время переговоров с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе.

«Стратегический курс Украины на получение полноправного членства в ЕС и НАТО закреплен в Конституции Украины, и остается нашим неизменным внешнеполитическим приоритетом», — заявил Зеленский.

Президент подчеркнул, что движение Украины к высоким европейским стандартам жизни и безопасности является требованием украинского общества и является целью реформ.

Читайте также:
 Украина готова к переговорам с Россией — Зеленский

«Стабильная, демократическая и обороноспособная Украина является неотъемлемым элементом европейской безопасности… Я надеюсь, что в перспективнее мы сможем трансформировать наше партнерство в полноценное союзничество», — сказал президент.

Зеленский добавил, что Киев ожидает на приезд Североатлантического совета НАТО в Украину.

2−3 мая советники Зеленского провели переговоры с представителями ЕС в Брюсселе.

Читайте также:

В команде Зеленского выступили за профессиональную армию без призыва и интенсивное сотрудничество с НАТО

В частности, команда Зеленского назвала ключевым приоритетом для новоизбранного президента возобновление переговоров в нормандском формате.

Также во время встречи советники Зеленского представили программу внешней политики нового главы государства и акцентировали внимание на необходимости усиления санкций против России.

Теги:   Йенс Столтенберг Владимир Зеленский НАТО

Спецтема   Зеленский — новый президент

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Читайте новый номер журнала НВ

Подписывайтесь на журнал НВ и читайте свежий номер прямо сейчас. Все подписчики также получают доступ к архивным выпускам журнала. Стоимость подписки на три месяца всего 59 гривен.

Подписаться и читать журнал

Главное

Политика

Вчера, 14:39

img
Дать бой мажоритарным феодалам: Садовый сделал предложение Вакарчуку и Гриценко
События

Вчера, 17:24

img
Борьба с онкологией, медицинский каннабис и проект Я, Нина. Интервью Янины Соколовой — видео
Культура

Сегодня, 08:03

img
Это же новый взгляд. Нобелевский лауреат Алексиевич похвалила Владимира Зеленского за образ мышления

ТОП 3

Геополитика

4 июня, 21:35

img
В Еврокомиссии прокомментировали первую встречу Юнкера с Зеленским
12317
Геополитика

4 июня, 18:13

img
Украина готова к переговорам с Россией — Зеленский
7154
Геополитика

Вчера, 06:03

img
Немецкий банк конфисковал 20 тонн золота Венесуэлы — Bloomberg
6749