Зеленский: Курс Украины в НАТО и ЕС является неизменным внешнеполитическим приоритетом 4 июня, 18:17 Цей матеріал також доступний українською пресс-служба президента Украины Владимир Зеленский и Йенс Столтенберг пресс-служба президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что курс Украины в НАТО и ЕС является неизменным внешнеполитическим приоритетом.

Как сообщает Интерфакс-Украина, об этом президент заявил во время переговоров с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе.

«Стратегический курс Украины на получение полноправного членства в ЕС и НАТО закреплен в Конституции Украины, и остается нашим неизменным внешнеполитическим приоритетом», — заявил Зеленский.

Президент подчеркнул, что движение Украины к высоким европейским стандартам жизни и безопасности является требованием украинского общества и является целью реформ.

«Стабильная, демократическая и обороноспособная Украина является неотъемлемым элементом европейской безопасности… Я надеюсь, что в перспективнее мы сможем трансформировать наше партнерство в полноценное союзничество», — сказал президент.



Зеленский добавил, что Киев ожидает на приезд Североатлантического совета НАТО в Украину.

2−3 мая советники Зеленского провели переговоры с представителями ЕС в Брюсселе.

В частности, команда Зеленского назвала ключевым приоритетом для новоизбранного президента возобновление переговоров в нормандском формате.

Также во время встречи советники Зеленского представили программу внешней политики нового главы государства и акцентировали внимание на необходимости усиления санкций против России.