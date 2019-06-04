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Украина готова к переговорам с Россией — Зеленский

4 июня, 18:13
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Украина готова к переговорам с Россией — Зеленский - фото

Пресс-служба АП

Владимир Зеленский и Йенс Столтенберг

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к переговорам с Россией и готова выполнять Минские соглашения.

Об этом глава государства сказал во время визита в Брюссель, сообщает Интерфакс-Украина.

При этом, по его словам, Украина имеет инструменты защиты.

Во вторник, 4 июня, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Брюссель с двухдневным визитом.

Пресс-секретарь президента Юлия Мендель сообщила, что во время визита в Брюссель Зеленский еще раз задекларирует неизменную позицию — курс Украины на европейскую и евроатлантическую интеграцию.

Экс-президент Петр Порошенко посоветовал Зеленскому сохранить имеющиеся наработки. По словам Порошенко, речь идет о том, чтобы сохранить четыре союза Украины и ЕС — энергетический, цифровой, таможенный, а главное — подтвердить четкий план по вступлению Украины в НАТО и Евросоюз.

Теги:   Россия Брюссель Владимир Зеленский

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