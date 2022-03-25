67% граждан считают, что в Украине нет языковой проблемы — опрос Рейтинг

25 марта, 14:58
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Тезис о наличии проблемы в языковой сфере популярен в западных регионах, где украинский язык доминирует во всех сферах. (Фото:REUTERS/Christian Hartmann)

Тезис о наличии проблемы в языковой сфере популярен в западных регионах, где украинский язык доминирует во всех сферах. (Фото:REUTERS/Christian Hartmann)

Большинство украинцев уверены, что в Украине нет никаких проблем между украиноязычными и русскоязычными гражданами.

Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы Рейтинг.

67% граждан считают, что между украиноязычными и русскоязычными гражданами Украины нет никаких проблем.

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19% считают, что языковая проблема существует, однако она не столь важна. Только 12% считают, что этот вопрос представляет угрозу для внутренней безопасности.

Стоит отметить, что тезис о наличии проблемы в языковой сфере популярен в западных регионах, где украинский доминирует во всех сферах.

Также только 2% украинцев считают, что Россия пришла защищать русскоязычных граждан Украины.

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Редактор: Кирилл Чеботарев

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Теги:   Соцопрос Русский язык Украина Украинский язык

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