Зеленский: я буду обращаться непосредственно к народам мира, если лидеры мира не будут прилагать все усилия, чтобы остановить эту войну 8 марта, 13:37 Цей матеріал також доступний українською Зеленский готов обращаться к народам мира (Фото:Офис президента Украины)

Президент Украины Владимир Зеленский в новом видеообращении во вторник, 8 марта, заявил, что будет обращаться непосредственно к народам мира, если лидеры мира не будут прилагать все усилия, чтобы остановить эту войну.



«Я буду обращаться непосредственно к народам мира, если лидеры мира не будут прилагать все усилия, чтобы остановить эту войну. Это геноцид. Конечно, мы продолжаем разговаривать с партнерами. С лидерами, парламентариями всех стран, которые знают, как помочь Украине», — сказал глава государства.

По его словам, последние переговорные сутки были очень насыщенными.

«Я говорил с президентом Литвы Гитанасом Науседой. Народ Литвы стоит бок о бок с украинцами в этой борьбе. Мы чувствуем помощь. И ценим. Говорил с президентом Европейского совета, нашим другом Шарлем Мишелем. Говорил и с премьер-министром Индии господином Моди», — рассказал Зеленский.

В то же время он сказал, что есть вещи, которые решаются не в переговорах.

«Не зависящие непосредственно от нас. А только от человечности, которая должна победить в ведущих столицах. Должна победить страх. Должна победить любые выгоды. И тогда мы увидим, что украинское небо безопасное. Украинские города разблокированы. Мы можем сделать это как люди с миром. А если мир будет в стороне — он потеряет себя. Навсегда. Ибо есть безусловные ценности. Для всех одинаковые. Прежде всего, это жизнь. Право на жизнь для каждого. Именно то, за что мы боремся в Украине. Очень крепко, с нашими воинами. Именно то, чего нас хотят лишить эти слабые оккупанты. Именно то, что должен защитить мир», — сказал Зеленский.

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