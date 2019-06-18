Зеленский анонсировал рабочую встречу представителей стран нормандской четверки Сегодня, 16:09 Цей матеріал також доступний українською Hannibal Hanschke/Reuters Меркель позитивно оценила возобновление встреч в нормандском формате Hannibal Hanschke/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал встречу внешнеполитических советников стран нормандской четверки по урегулированию ситуации на Донбассе.

«Я очень хочу, чтобы эта встреча произошла срочно, поэтому запланирована встреча, первая встреча рабочая запланирована уже в июле», — сказал он на брифинге с канцлером Германии Ангелой Меркель.

В свою очередь, Меркель подчеркнула, что Германия и Франция готовы к встрече и ищут возможности встретиться как можно скорее.

«Я рада, что мы в рамках Минского процесса снова возобновляем работу в «нормандском формате», — сказала она.

Ранее Зеленский провел встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Французский лидер заявил о готовности провести переговоры в нормандском формате между Украиной, Россией, Францией и Германией.

В свою очередь, глава украинского государства подчеркнул, что Киев готов к Минскому формату. Он добавил, что при встрече с президентом РФ Владимиром Путиным скажет ему, чтоКрым и Донбасс — это Украина.

Нормандская четверка, или нормандский формат — дипломатическая группа высокопоставленных представителей четырех стран (Украины, Германии, Франции и России). Ее целью является стабилизация ситуации на Донбассе и выполнение Минских соглашений. Встречи проводятся как на уровне глав МИД, так и на уровне глав государств.

