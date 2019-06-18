Александр Гольц
Начало холодной кибервойны. Почему Россия не слышит США
Иван Верстюк
Лайфхаки Нью-Йорка для украинского бизнеса
Богдан Данилишин
Настоящее и будущее теневой экономики
Александр Пасховер
Главное достижение безвизового режима
Спецтема: Битва за ПриватБанк: Коломойский против Украины Выборы в Раду

Зеленский рассказал, что скажет Путину при встрече

Сегодня, 06:03
Цей матеріал також доступний українською
Зеленский рассказал, что скажет Путину при встрече - фото

REUTERS/Valentyn Ogirenko

Зеленский не считает, что Крым потерян Украиной навсегда

Когда президент Украины Владимир Зеленский впервые встретится с российским президентом Владимиром Путиным, он скажет ему, что Донбасс и Крым — это Украина.

«Начнем с того, что Донбасс и Крым — это Украина», — сказал Зеленский в интервью немецкой газете Bild.

Глава украинского государства не считает, что Крым потерян Украиной навсегда, и надеется, что он скоро вернется.

«Крым — это Украина. И мы надеемся, что вскоре он вернется. Я очень люблю Крым. Я был там много раз. Это уникальное место в Украине с его природой и историей. Он всегда был и остается частью Украины», — сказал Зеленский.

Читайте также:

«Надеюсь на быструю адаптацию». Путин озвучил свои ожидания от деятельности Зеленского

Напомним, после инаугурации Зеленского в Кремле заявили, что Путин пока не будет направлять ему поздравления.

Там пояснили, что будут поздравлять украинского президента с первыми успехами в деле урегулирования внутреннего конфликта на востоке Украины, а также с первыми успехами в деле нормализации российско-украинских отношений.

Позже заместитель главы Администрации президента Вадим Пристайко допустил проведение телефонного разговора Зеленского с Путиным.

В то же время пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что у Путина пока нет в планах встречи с Зеленским.

Теги:   Россия Украина Донбасс Крым Владимир Путин Владимир Зеленский

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Журнал НВ (№ 21)

Парламентские списки

Благодаря двум новым политсилам парламент ждет беспрецедентное в истории Украины обновление

Читать журнал

Главное

Страны

Сегодня, 16:20

img
Меркель стало плохо во время встречи с Зеленским — видео
Экономика

Сегодня, 15:41

img
Газпром рассказал, на каких условиях готов проводить переговоры с Нафтогазом
События

Сегодня, 07:31

img
Боевики 34 раза обстреляли украинские позиции на Донбассе: пострадал военный

ТОП 3

Политика

Сегодня, 15:28

img
Фото дня. Владимир Зеленский и Ангела Меркель — первая встреча
12774
Политика

Вчера, 19:24

img
Зеленский встретился с Макроном в Париже — онлайн
11876
Геополитика

Вчера, 07:31

img
Еврокомиссар предупредил о возможности приостановления безвиза отдельных стран с ЕС
8404