«То есть, Украина и мир должны молча терпеть и не сопротивляться?» Подоляк ответил на запугивание главы Госдумы РФ из-за поставок оружия 22 января, 12:28 Михаил Подоляк (Фото:ОПУ)

Советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что Россия пугает мир эскалацией из-за предоставления Украине вооружения, однако самая 11 месяцев бомбит мирные города и массово убивает гражданских.

Об этом он написал в своем Twitter.

«Почему Россия полит/неадекватна? РФ устами Володина снова грозит, что передача военной техники Украине — это… угроза мифическим городам РФ, и потому ждите эскалации. То есть РФ 11 месяцев бомбит Украину, массово убивает гражданских, но Украина и мир должны молча это терпеть и не сопротивляться», — прокомментировал Подоляк.

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Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин испугал США и страны НАТО глобальной катастрофой из-за поставок Украине наступательного вооружения.

По его мнению, решение Вашингтона и Брюсселя «ведут мир к страшной войне» и «совершенно другим боевым действиям».