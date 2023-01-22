«То есть, Украина и мир должны молча терпеть и не сопротивляться?» Подоляк ответил на запугивание главы Госдумы РФ из-за поставок оружия

22 января, 12:28
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Михаил Подоляк (Фото:ОПУ)

Михаил Подоляк (Фото:ОПУ)

Советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что Россия пугает мир эскалацией из-за предоставления Украине вооружения, однако самая 11 месяцев бомбит мирные города и массово убивает гражданских.

Об этом он написал в своем Twitter.

«Почему Россия полит/неадекватна? РФ устами Володина снова грозит, что передача военной техники Украине — это… угроза мифическим городам РФ, и потому ждите эскалации. То есть РФ 11 месяцев бомбит Украину, массово убивает гражданских, но Украина и мир должны молча это терпеть и не сопротивляться», — прокомментировал Подоляк.

Видео дня

https://twitter.com/Podolyak_M/status/1617089081581703168

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин испугал США и страны НАТО глобальной катастрофой из-за поставок Украине наступательного вооружения.

По его мнению, решение Вашингтона и Брюсселя «ведут мир к страшной войне» и «совершенно другим боевым действиям».

https://www.youtube.com/embed/ATsv0OMmGmU
Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Вооружение Военная помощь Госдума РФ Вячеслав Володин Офис президента Украины Михаил Подоляк Война России против Украины

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