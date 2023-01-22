Приведет к «глобальной катастрофе». В Госдуме РФ пригрозили США и странам НАТО из-за поставок оружия Украине

22 января, 10:51
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Спикер Госдумы России Вячеслав Володин (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov/File Photo)

Спикер Госдумы России Вячеслав Володин (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov/File Photo)

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин напугал США и страны НАТО «глобальной катастрофой» из-за поставок Украине наступательного вооружения.

Соответствующее заявление чиновника обнародовало агентство РБК в Telegram.

«Если Вашингтон и страны НАТО поставят вооружение, которое будет использовано для нанесения ударов по мирным городам и попыток захвата наших территорий, как они угрожают, — это приведет к ответным мерам с использованием более мощного оружия», — сказал он.

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По его мнению, решение Вашингтона и Брюсселя «ведут мир к страшной войне» и «совершенно другим боевым действиям».

«Учитывая технологическое преимущество российского оружия, принимающим такие решения иностранным политикам необходимо понять: это может закончиться трагедией мирового масштаба, которая уничтожит их страны», — говорит Володин.

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В пятницу, 20 января, состоялась восьмая международная встреча в формате Рамштайн, в ходе которой представители 54 стран обсуждали военную помощь Украине. Германия не приняла решения о передаче танков Leopard Украине, но представители стран, имеющих немецкие Leopard 2, провели встречу на полях Рамштайна.

По оценке британского Международного института стратегических исследований (IISS), Украине для наступления нужно около 100 танков.

https://www.youtube.com/embed/Knbp9WgzRT8
Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   США НАТО Оружие Военная помощь Госдума РФ Вячеслав Володин Война России против Украины

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