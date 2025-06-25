«Россия должна платить за войну Путина». Британия объявила, что планирует передать Украине оружие за счет замороженных российских активов

Стармер подчеркнул, что Россия, а не Украина, должна платить цену за войну (Фото: REUTERS/Jaimi Joy/Pool)

Премьер Великобритании Кир Стармер объявил о новом пакете военной помощи Украине, который профинансируют за счет процентов, полученных от замороженных российских активов.

Об этом сообщает Guardian.

Британия направит 350 британских современных ракет ПВО для наземного запуска, используя 70 миллионов фунтов стерлингов замороженных российских активов.

«Этот шаг знаменует собой первый случай, когда Великобритания использует средства, связанные с Россией, для прямого финансирования вооружения для Киева», — подчеркивают журналисты.

Ракеты будут применяться с помощью британских систем Raven. Пять систем передают в Украину, что увеличит общее количество ПВО, которые были переданы Киеву, до 13.

Премьер Британии Кир Стармер, выступая перед ежегодным саммитом НАТО в Гааге, сказал: «Россия, а не Украина, должна платить цену за варварскую и незаконную войну Путина».

«Совершенно правильно, что мы используем замороженные российские активы для укрепления противовоздушной обороны Украины. Безопасность Украины жизненно важна для нашей собственной», — подчеркнул он.

Замороженные российские активы — что известно

Агентство Bloomberg сообщало, что ЕС ищет «более агрессивные» способы конфискации замороженных активов центрального банка России.

ЕС вместе со странами G7 и Австралией заморозили около $280 млрд российских активов в виде ценных бумаг и наличных, преимущественно через бельгийскую клиринговую палату Euroclear.

По данным Министерства финансов США, санкции против влиятельных российских лиц дополнительно заморозили активы на сумму около $58 млрд, включая элитную недвижимость, яхты и частные самолеты.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что страны G7 и ЕС в 2025 году выделят Украине $50 млрд, обеспеченных замороженными российскими активами.

В январе 2025 года ЕС впервые передал Украине 3 млрд евро, обеспеченных доходами от замороженных активов РФ.

25 февраля руководитель дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что пока отсутствует консенсус всех членов Евросоюза по конфискации замороженных в ЕС российских активов.

Санкции в отношении замороженных российских активов должны продлеваться каждые полгода с согласия всех 27 стран ЕС. В то же время в Брюсселе опасаются, что этим летом Венгрия может заблокировать их пролонгацию.