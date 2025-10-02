Германия, Франция и Италия призвали США и Японию присоединиться к инициативе использования замороженных российских активов для поддержки Украины. Об этом 2 октября пишет Politico .

Европейский Центральный банк (ЕЦБ) опасается, что использование этих средств может подорвать доверие к евро на международной арене, однако эти риски могли бы уменьшиться, если США и Япония будут действовать аналогично, отмечает издание.

Источники Politico сообщили, что европейские страны призвали всех членов группы координировать действия в отношении этих активов. Однако финальное заявление не содержит обещания совместных мер, отмечая лишь, что использование российских активов является одной из рассматриваемых опций.

Министры финансов G7 отметили, что разрабатывают «широкий спектр мер для финансирования потребностей Украины», среди которых может быть «координированное использование всех замороженных, в наших юрисдикциях, российских активов для прекращения войны».

План ЕС предусматривает использовать около 140 миллиардов евро замороженных активов РФ в виде беспроцентного «репарационного кредита» для Киева.

Белый дом настаивает на использовании части российских резервов, замороженных в ЕС, но пока не подтвердил, применит ли аналогичный механизм к своим $7 млрд, хранящихся в США.

Япония также осторожно относится к идее предоставления «репарационного кредита» из собственных замороженных российских активов, однако, по словам источников издания, ее решение будет зависеть от действий США.

Использование российских замороженных активов — что известно

29 августа Politico сообщал, что Еврокомиссия разрабатывает план использования замороженных российских активов на сумму около 200 миллиардов евро для восстановления Украины после завершения войны. Предлагается инвестировать эти средства в более рисковые проекты, чтобы получить большую прибыль для Украины и одновременно оказать давление на Россию из-за ее отказа прекратить войну.

27 августа Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что выступает против немедленной конфискации российских активов и предлагает продолжать использовать их как инструмент давления на Москву в переговорах.

В сентябре 2025 года стало известно, что руководство Евросоюза разрабатывает план использования замороженных российских активов — в формате предоставления Украине «репарационного кредита».

13 сентября издание Politico со ссылкой на источники сообщило, что Еврокомиссия выдвинула новую идею относительно того, как передать миллиарды евро замороженных российских активов в Украину, заменив переведенные деньги долговыми обязательствами от ЕС.

По словам источников, новое предложение, которое один из чиновников в Брюсселе назвал «юридически креативным», может высвободить значительный поток дополнительного финансирования для военной помощи Киеву — без «юридически рискованного» технического изъятия самих российских активов.

12 сентября агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники писало, что власти США предложат странам G7 создать юридический механизм для ареста замороженных российских активов.

19 сентября комитет Сената США по иностранным делам сообщил, что законодатели из обеих партий предложили изменения в закон REPO, которые позволят регулярно, а именно раз в 90 дней, направлять замороженные активы РФ на восстановление Украины.