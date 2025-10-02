G7 рассматривает использование всех замороженных российских активов в пользу Украины

Министры финансов стран Большой семерки (G7) договорились о совместных шагах для усиления давления на Россию и поддержки Украины.

Об этом говорится в совместном заявлении, обнародованном на сайте правительства Канады по итогам онлайн-встречи 1 октября.



«Мы согласились осуществить совместные меры для усиления давления на Россию и поддержки Украины», — говорится в документе.

По словам министров, сейчас прорабатывается широкий спектр вариантов удовлетворения финансовых потребностей Украины. Среди прочего, речь идет о скоординированном использовании всей суммы российских активов, замороженных в юрисдикциях стран G7.

На сегодня в ЕС заморожено около 210 миллиардов евро активов Центрального банка России. Часть процентов от этих средств уже используется для поддержки Украины, однако Будрис отметил, что инвестиции проводятся слишком консервативно и их потенциал не используется полностью.

29 августа Politico сообщал, что Еврокомиссия разрабатывает план использования замороженных российских активов на сумму около 200 миллиардов евро для восстановления Украины после завершения войны. Предлагается инвестировать эти средства в более рисковые проекты, чтобы получить большую прибыль для Украины и одновременно оказать давление на Россию из-за ее отказа прекратить войну.

27 августа Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что выступает против немедленной конфискации российских активов и предлагает продолжать использовать их как инструмент давления на Москву в переговорах. Премьер-министр Бельгии Барт де Веверта такжепредпочитает не конфисковывать активы, а вместо этого оставить их в бельгийском учреждении Euroclear.

Венгерское правительство подало иск в Суд ЕС, оспаривая использование замороженных российских активов для финансирования военной помощи Украине через Европейский фонд мира без согласия Будапешта, сообщает Portfolio.