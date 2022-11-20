«Россия понимает только силу». Замглавы МИД Украины призвал Шольца поставить Путину ультиматум

20 ноября, 17:38
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Андрей Мельник (Фото:Ukrainische Botschaft in Berlin / Посольство Украины в ФРГ/Facebook)

Андрей Мельник (Фото:Ukrainische Botschaft in Berlin / Посольство Украины в ФРГ/Facebook)

Заместитель главы Министерства иностранных дел Украины Андрей Мельник обратился к канцлеру Германии Олафу Шольцу с просьбой потребовать от российского диктатора Владимира Путина вывести войска из Украины.

Об этом он написал в Twitter.

«Господин канцлер, рад, что вы призвали Путина „закончить эту войну“, но это только слова. Россия понимает лишь силу. Поставьте Путину ультиматум. С болезненными последствиями. Остановите энергетический геноцид украинцев. Сделайте это, пожалуйста», — говорится в сообщении.

Видео дня

https://twitter.com/MelnykAndrij/status/1594262764658491392

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц призвал российского диктатора Владимира Путина прекратить войну и вывести свои войска с территории Украины.

Редактор: Виктория Бедрак

Теги:   Владимир Путин Андрей Мельник Олаф Шольц Война России против Украины

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