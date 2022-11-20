«Россия понимает только силу». Замглавы МИД Украины призвал Шольца поставить Путину ультиматум
Андрей Мельник (Фото:Ukrainische Botschaft in Berlin / Посольство Украины в ФРГ/Facebook)
Заместитель главы Министерства иностранных дел Украины Андрей Мельник обратился к канцлеру Германии Олафу Шольцу с просьбой потребовать от российского диктатора Владимира Путина вывести войска из Украины.
Об этом он написал в Twitter.
«Господин канцлер, рад, что вы призвали Путина „закончить эту войну“, но это только слова. Россия понимает лишь силу. Поставьте Путину ультиматум. С болезненными последствиями. Остановите энергетический геноцид украинцев. Сделайте это, пожалуйста», — говорится в сообщении.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц призвал российского диктатора Владимира Путина прекратить войну и вывести свои войска с территории Украины.