«Россия понимает только силу». Замглавы МИД Украины призвал Шольца поставить Путину ультиматум 20 ноября, 17:38 Андрей Мельник (Фото:Ukrainische Botschaft in Berlin / Посольство Украины в ФРГ/Facebook)

Заместитель главы Министерства иностранных дел Украины Андрей Мельник обратился к канцлеру Германии Олафу Шольцу с просьбой потребовать от российского диктатора Владимира Путина вывести войска из Украины.

Об этом он написал в Twitter.

«Господин канцлер, рад, что вы призвали Путина „закончить эту войну“, но это только слова. Россия понимает лишь силу. Поставьте Путину ультиматум. С болезненными последствиями. Остановите энергетический геноцид украинцев. Сделайте это, пожалуйста», — говорится в сообщении.



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Ранее канцлер Германии Олаф Шольц призвал российского диктатора Владимира Путина прекратить войну и вывести свои войска с территории Украины.