«Прекратите эту войну и выведите войска». Шольц обратился к Путину 19 ноября, 17:49 Олаф Шольц (Фото:Lisi Niesner/Reuters)

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал российского диктатора Владимира Путина прекратить войну и вывести войска с территории Украины.

Об этом сообщает Spiegel.

«Прекратите эту войну, выведите свои войска и расчистите путь для переговоров о мире, который не может быть продиктован Россией относительно Украины», — сказал Шольц.

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По его словам, ни одна страна не является соседним задним двором.



«Никто не имеет права забирать себе чужую территорию», — подчеркнул канцлер Германии.

