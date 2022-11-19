«Прекратите эту войну и выведите войска». Шольц обратился к Путину

19 ноября, 17:49
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Олаф Шольц (Фото:Lisi Niesner/Reuters)

Олаф Шольц (Фото:Lisi Niesner/Reuters)

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал российского диктатора Владимира Путина прекратить войну и вывести войска с территории Украины.

Об этом сообщает Spiegel.

«Прекратите эту войну, выведите свои войска и расчистите путь для переговоров о мире, который не может быть продиктован Россией относительно Украины», — сказал Шольц.

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По его словам, ни одна страна не является соседним задним двором.

«Никто не имеет права забирать себе чужую территорию», — подчеркнул канцлер Германии.

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Редактор: Виктория Бедрак

Теги:   Владимир Путин Германия Олаф Шольц

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