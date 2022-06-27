Захват украинских моряков в Керченском проливе: Международный арбитраж поддержал позицию Украины — Кулеба 27 июня, 22:32 Дмитрий Кулеба (Фото:REUTERS/Michele Tantussi)

Международный арбитраж в понедельник, 27 июня, поддержал позицию Украины по делу о захвате украинских кораблей и моряков в 2018 году.

Об этом написал у себя в Twitter министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.



«Добились важного положительного решения Международного арбитража по захвату наших судов и моряков в 2018 году. Арбитраж отверг основные замечания РФ и поддержал позицию Украины. Боремся за справедливое решение по существу. Россия будет наказана за все свои преступления, нынешние и прошлые», — подчеркнул глава МИД.

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11 октября 2021 года Международный арбитражный трибунал в Гааге начал слушания по делу незаконного захвата Россией украинских кораблей и моряков в Керченском проливе в 2018 году.



25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива российские силовики незаконно захватили два украинских катера Бердянск и Никополь, а также буксир Яны Капу, следовавшие в порт Мариуполя. На борту находились 24 военнослужащих ВМС ВС Украины.

ФСБ страны-агрессора обвинила украинских моряков в «опасных маневрах» во время вхождения в «закрытую акваторию территориального моря РФ». Украина эти обвинения отвергла, заявив, что они действовали в рамках закона. В Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц подчеркнули, что Россия атаковала и захватила украинские военные корабли в международных водах Черного моря.

Вернуть украинских моряков удалось в рамках обмена пленными с РФ по формуле 35 на 35 7 сентября 2019 года.

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