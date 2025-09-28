ООН возобновила санкции против Ирана из-за нарушения ядерной сделки

В субботу, 27 сентября, Организация Объединенных Наций возобновила действие эмбарго на поставки вооружений и другие санкции против Ирана . Решение принято после того, как Великобритания, Франция и Германия обвинили Тегеран в нарушении условий ядерной сделки 2015 года.

Об этом сообщает Reuters.

Соответствующие санкции, принятые Советом Безопасности ООН в период с 2006 по 2010 год, вновь вступили в силу 28 сентября в 00:00 по Гринвичу.

В совместном заявлении министры иностранных дел Великобритании, Франции и Германии призвали Иран и все другие государства соблюдать соответствующие резолюции.

В ответ Иран отозвал своих послов из Лондона, Парижа и Берлина для консультаций. Президент Ирана Масуд Пезешкиан подчеркнул, что Тегеран не намерен выходить из Договора о нераспространении ядерного оружия. В то же время Иран предупредил о «жестком ответе» на восстановление санкций.

Как пишет агентство, Россия обжаловала возвращение санкций ООН против Ирана.

Ядерная программа Ирана: кратко

В 2015 году Иран и шесть мировых игроков — США, Великобритания, Россия, Франция, Китай и Германия вместе с ЕС — подписали соглашение, которое предусматривало: Тегеран будет сворачивать свою ядерную программу в обмен на снятие экономических санкций.

Однако уже в 2018 году президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из этой договоренности и запустил стратегию «максимального давления», наложив новые санкции, чтобы принудить Иран к уступкам.

После разрыва соглашения Тегеран возобновил производство урана. За время каденции Джо Байдена, как писал Axios, иранская ядерная программа заметно продвинулась вперед. Администрация Байдена пыталась через непрямые переговоры возобновить соглашение, однако в конце 2022 года процесс остановился.

США тогда заявили, что Иран выдвигает «неоправданные» требования, связанные с расследованием МАГАТЭ следов урана, найденных на недекларированных объектах. После этого в Вашингтоне подчеркнули, что восстановление соглашения больше «не стоит на повестке дня».

Во время второго срока Трамп снова активизировал политику «максимального давления». Несмотря на несколько раундов переговоров, нового соглашения стороны так и не подписали. А после ударов США по иранским ядерным объектам Тегеран окончательно отказался от идеи возобновления переговоров.

28 июня вице-спикер иранского парламента Хамид Реза Хажи Бабаи заявил, что Иран больше не будет допускать генерального директора Международного агентства по атомной энергии Рафаэля Гросси к инспекциям своих ядерных объектов и не позволит установку камер наблюдения на этих объектах.

В свою очередь представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс осудила решение Ирана прекратить взаимодействие с МАГАТЭ.

21 сентября Высший совет нацбезопасности Ирана заявил о прекращении сотрудничества с МАГАТЭ после «необдуманных» шагов Великобритании, Франции и Германии по ядерной программе.