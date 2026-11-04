Эксперт назвал ключевую проблему для Украины после выборов в США

Лидер демократов в Палате представителей США Хаким Джеффрис общается с волонтерами в отеле в Вашингтоне, 3 ноября 2026 года (Фото: REUTERS/Jonathan Ernst)

Эксперт Украинской призмы Александр Краев рассказал в эфире Radio NV, что станет для Украины ключевой проблемой после выборов в США.

«Нужно начать с того, что нас просто может ждать нечего. Это первое, о чем я говорил: изменения в американском политикуме не будут автоматически означать проукраинский курс ни Демократической партии, ни Нижней палаты Конгресса, ни в принципе какой-либо части американского политикума. Это будет означать постоянную внутреннюю борьбу», — заявил Краев в интервью Radio NV.

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По его словам, эта борьба улучшит внутренний политический климат и демократические процессы в США, но создаст дополнительные проблемы для внешней политики.

«Внешняя политика в момент столь крупных внутриполитических пертурбаций не то, что отходит на задний план; она в принципе становится никакой, она становится пассивной. И тогда изредка будет заходить либо президент, либо лидерство партий с какими-то маленькими кейсами большого успеха», — объяснил специалист.

Краев подытожил, что ключевая проблема для Украины будет не в том, что президент США Дональд Трамп будет «напрямую пытаться насолить», а в том, что никто украинскими вопросами активно заниматься не будет.

3 ноября в США состоялись промежуточные выборы в Конгресс. Демократическая партия их выиграла и будет контролировать обе палаты, в которых ранее большинство имели республиканцы. По предварительным данным, в Сенате демократы получают как минимум 54 места из 100, а в Палате представителей — не менее 228 мест из 435. Подсчет голосов продолжается.