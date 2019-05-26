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Выборы в Европарламент: голосует 21 страна

Сегодня, 11:13
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Выборы в Европарламент: голосует 21 страна - фото

European Parliament / Facebook

Идет четвертый день выборов в Европарламент

В воскресенье, 26 мая, граждане 21 страны Евросоюза выбирают депутатов в Европейский парламент.

Об этом сообщает Европейская правда.

Это уже четвертый день голосования. Участки начали работать в 7:00 утра в восточных государствах блока. Голосование продлится до 23:00, когда закроются участки в Италии.

25 мая голосовали граждане Литвы, Мальты и Словакии.

В первый день выборов, 23 мая, депутатов нового Европарламента выбирали граждане Великобритании и Нидерландов. По прогнозам, большинство голосов граждан Соединенного королевства может получить партия инициатора Brexit Найджела Фараджа, основанная в начале 2019 года.

По данным экзитполов в Нидерландах, лидирует социал-демократическая Партия труда, набрав 18,4 процента голосов. Один из ее лидеров Франс Тиммерманс — кандидат европейских социал-демократов на пост главы Еврокомиссии.

В пятницу, 24 мая, голосование проходило в Чехии и Ирландии.

Официальные результаты выборов во всех государствах Евросоюза будут опубликованы только после завершения последнего дня голосования 26 мая.

Как сообщалось, в четверг, 23 мая, в Евросоюзе начались четырехдневные выборы в Европарламент. В ходе выборов будет обновлен 751-местный состав Европарламента. Евродепутатов выбирают на пять лет — до 2024 года.

Теги:   Евросоюз Парламентские выборы Европарламент

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