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В ЕС начались четырехдневные выборы в Европарламент

Сегодня, 09:54
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В ЕС начались четырехдневные выборы в Европарламент - фото

European Parliament/Facebook

Состав Европарламента обновится

В четверг, 23 мая, в Евросоюзе начались четырехдневные выборы в Европарламент.

Как сообщает DW, избирательные участки уже открылись в Нидерландах и Великобритании. Последняя участвует в выборах, так как Brexit отложили до октября текущего года.

Выборы продлятся до 26 мая.

Право голова на выборах в Европарламент имеют 427 млн человек в 28 странах-членах ЕС. Выборы в Европарламент занимают второе место по количеству избирателей.

В ходе выборов будет обновлен 751-местный состав Европарламента. Евродепутатов выбирают на пять лет — до 2024 года.

Если за этот период Великобритания все же выйдет из состава ЕС, число народных избранников в Европарламенте сократится почти на полсотни — до 705 мест.

Теги:   Нидерланды Великобритания Евросоюз Европарламент

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