В ЕС начались четырехдневные выборы в Европарламент Сегодня, 09:54 673 Цей матеріал також доступний українською European Parliament/Facebook Состав Европарламента обновится European Parliament/Facebook

В четверг, 23 мая, в Евросоюзе начались четырехдневные выборы в Европарламент.

Как сообщает DW, избирательные участки уже открылись в Нидерландах и Великобритании. Последняя участвует в выборах, так как Brexit отложили до октября текущего года.

Выборы продлятся до 26 мая.

Право голова на выборах в Европарламент имеют 427 млн человек в 28 странах-членах ЕС. Выборы в Европарламент занимают второе место по количеству избирателей.

В ходе выборов будет обновлен 751-местный состав Европарламента. Евродепутатов выбирают на пять лет — до 2024 года.

Если за этот период Великобритания все же выйдет из состава ЕС, число народных избранников в Европарламенте сократится почти на полсотни — до 705 мест.