«От организации никакой пользы». Кадыров пожаловался на бездействие и молчание ОДКБ, которое не поддержало РФ в нападении на Украину 19 июня, 15:20 Цей матеріал також доступний українською Рамзан Кадыров (Фото:ЧГТРК «Грозный"/YouTube)

Прокремлевский глава Чечни Рамзан Кадыров упрекнул страны-члены Организации договора в коллективной безопасности за то, что они молчат о поддержке России в войне против Украины, ведь боятся санкций.

Об этом Рамзан Кадыров заявил в видеообращении в Telegram, передает УП.

Он заявил, что у России нет никакой пользы от ОДКБ, в то время как европейские партнеры защищают интересы Украины.

Видео дня

«А наши товарищи, почему вы молчите? Вы почему не говорите о своих соседях? Почему вы не пытаетесь сделать так, чтобы война кончилась? Почему у вас нет позиции против бандеровцев, нациков и фашистов, убивавших наших предков? Мы же вместе воевали против Бандеры. А теперь, как ни в чем не бывало, боясь санкций Америки или Европы, все молчите», — подчеркнул председатель Чечни.



Кадыров призвал руководителей стран бывшего Советского Союза объединиться и сказать «свое слово».

«Если есть государство, если есть союзник, он должен определиться и сделать свой шаг. Кто спас Беларусь? Россия. Кто спас Казахстан? Россия. Кто остановил войну между Арменией и Азербайджаном? Россия. А когда России нужно, все молчите - боитесь санкций», - заявил Кадыров.

Ранее президент Казахстана Касим Жомарт Токаев призвал не преувеличивать роль Москвы в урегулировании ситуации в стране во время массовых протестов в январе 2022 года.

"В России некоторые лица перевирают эту ситуацию, утверждая, что Россия спасла Казахстан, а Казахстан должен теперь вечно служить и кланяться в ноги России. Я считаю, что это совершенно неоправданные соображения, можно сказать, далекие от реальности», - заявил он.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.