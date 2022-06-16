«Мы не должны ей кланяться»: Токаев заявил, что Казахстану во время протестов помогла не РФ, а ОДКБ — видео 16 июня, 13:38 Цей матеріал також доступний українською Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Казахстан РФ ничего не должен (Фото:REUTERS/Pavel Mikheyev)

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал не преувеличивать роль Москвы в урегулировании ситуации в стране во время массовых протестов в январе 2022 года.

Об этом он сказал в интервью одному из кремлевских пропагандистских ресурсов.

Токаев подчеркнул, что военный контингент для помощи с подавлением беспорядков направила в Казахстан не РФ, а ОДКБ (Организация договора о коллективной безопасности).

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«В России некоторые лица перевирают эту ситуацию, утверждая, что Россия спасла Казахстан, а Казахстан должен теперь вечно служить и кланяться в ноги России. Я считаю, что это совершенно неоправданные рассуждения, можно сказать, далекие от реальности», — заявил он, отметив, что Казахстан является одним из активных участником ОДКБ.

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