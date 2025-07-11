День памяти жертв Волынской трагедии. Дуда сделал заявление о «взаимопонимании и примирении» с Украиной

Дуда заявил, что его страна хочет иметь возможность достойно попрощаться с погибшими (Фото: REUTERS/Thomas Peter)

Президент Польши Анджей Дуда в день памяти жертв Волынской трагедии заявил, что правда и память не должны разделять поляков и украинцев, а должны привести к «взаимопониманию, примирению и общей заботе о безопасном будущем».

В соцсети Х Дуда пишет, что «только на основе правды — даже самой сложной правды — можно строить зрелые и искренние отношения между народами, в частности между поляками и украинцами».

Польский президент утверждает, что «обычные люди, мирные жители, невинные жертвы — погибали от рук украинских националистов, часто убитых в церквях, где они посещали воскресную мессу». По его словам, «их убивали, ведь они были поляками».

Он добавил, что его страна хочет иметь возможность достойно попрощаться с погибшими, помолиться на их могилах и зажечь свечи.

«Право на достойное почтение памяти жертв, а особенно их совместное почтение, является чрезвычайно важным элементом примирения и построения хорошего будущего. Правда и память не должны разделять, если они ведут к взаимопониманию, примирению и общей заботе о безопасном будущем», — заявил он.

9 февраля посол Украины в Польше Василий Боднар сообщил, что начало эксгумации польских жертв Волынской трагедии запланировано на весну 2025 года на Тернопольщине.

Эксгумация тел погибших поляков в селе началась 24 апреля. Работу проводили польско-украинская группа исследователей, в состав которой входят, в частности, судебные медики, археологи, генетики и антропологи.

7 мая раскопки закончились. Во время эксгумационных работ были найдены и изъяты останки 42 человек. ДНК-тесты будут делаться на территории Польши.