Президент Польши Анджей Дуда в четверг, 3 июля, заявил, что взял бы на себя новые задачи по служению стране — в частности, он не против быть премьер-министром. Об этом он сказал в интервью Gość Niedzielny .

Как отметил Дуда, он не будет участвовать в парламентских выборах, но если бы нужно было стать премьер-министром, который бы присоединился к коалиционному соглашению, он бы не колебался. Однако он добавил, что пока ему не поступали такие предложения.

Дуда отметил, что его «участие в парламентских выборах является исключенным». Польский президент также ответил на вопрос, получает ли предложения работы от международных институтов. По его словам, сейчас там неблагоприятный климат для назначения консервативных политиков.

Президент Польши сказал, что ситуация может измениться в ближайшие годы, и он постарается реагировать на любые вызовы так, «чтобы это принесло как можно больше пользы для Польши».

28 июня Анджей Дуда совершил последний визит в Киев на посту президента Польши.

1 июня в Польше состоялся второй тур президентских выборов. После обработки 100% протоколов стало известно, что побеждает консерватор Кароль Навроцкий с 50,89% голосов. Кандидат от правящей коалиции, либерал Рафал Тшасковский получил 49,11%.

Согласно избирательному кодексу, новый президент Польши Кароль Навроцкий должен вступить в должность 6 августа.