Волкер посетит Украину 14 мая

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Курт Волкер
Фото: GCMCOnline/Flickr

Курт Волкер

Спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер посетит Украину в понедельник, 14 мая.

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко после переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном в Ахене.

"В понедельник мы ожидаем Курта Волкера – координатора со стороны Государственного департамента США", - цитирует Порошенко Интерфакс-Украина

Во время встречи с лидерами Германии и Франции президент обсудил ситуацию на Донбассе и в Крыму. Примечательно, что встреча заранее анонсировалась без участия президента РФ Владимира Путина.

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