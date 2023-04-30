Российских военных командиры все чаще сажают в карцер за нарушение дисциплины — разведка Британии

30 апреля, 09:24
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Российские командиры все чаще помещают нарушителей дисциплины в карцер (Фото:ria-m.tv)

Российские командиры все чаще помещают нарушителей дисциплины в карцер (Фото:ria-m.tv)

По данным британской разведки, в последние месяцы российские командиры начали наказывать за нарушение дисциплины, сажая провинившихся в импровизированную тюрьму — «зиндан».

В сводке ведомства в Twitter говорится, что этот «зиндан» представляет собой отверстия в земле, закрытые металлической решеткой.

В многочисленных недавних рапортах российских военнослужащих приводятся аналогичные свидетельства о том, что их помещали в «зинданы» за проступки, включая пьянство и попытку расторгнуть контракт.

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Как отметили в разведке, в первые месяцы войны многие российские командиры относительно мягко относились к соблюдению дисциплины, позволяя тем, кто отказывался служить, спокойно возвращаться домой.

С осени 2022 года меры по улучшению дисциплины в войсках ужесточились, особенно после того, как в январе 2023 года командование операцией принял начальник Генерального штаба Валерий Герасимов.

В январе британская разведка сообщала, что над Герасимовым начали насмехаться из-за попыток улучшить дисциплину в армии РФ

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Великобритания Разведка Армия России Война России против Украины

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