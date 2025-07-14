Бывшего президента Южной Кореи подозревают в государственной измене

Прокуратура подозревает, что Юн приказал военным отправить дроны в Пхеньян в прошлом октябре, чтобы спровоцировать Северную Корею (Фото: REUTERS/Kim Hong-Ji)

В Южной Корее прокуратура расширила обвинения против бывшего президента Юн Сок Ёля до обвинений в государственной измене, сообщает издание Yonhap .

Специальный прокурор Чо Ын Сук подозревает, что Юн приказал военным отправить дроны в Пхеньян в прошлом октябре, чтобы спровоцировать Северную Корею. По данным следователей, экс-президент хотел использовать это как оправдание для введения военного положения 3 декабря, которое было заблокировано голосованием Национальной ассамблеи через несколько часов.

Специальный прокурор также рассматривает обвинения в причастности северокорейских военных к сокрытию операции с дронами против КНДР.

В южнокорейской прокуратуре утверждают, что получили запись военного офицера о том, что Юн непосредственно поручил военным подготовить миссию дронов через границу в Пхеньян в период с октября по ноябрь прошлого года, за несколько недель до объявления военного положения.

Объявление военного положения в Южной Корее — что происходило

Юн Сок Ёль в процессе борьбы с оппозицией в начале декабря 2024 года безуспешно попытался ввести в Южной Корее военное положение, после чего парламент объявил ему импичмент и обвинил в попытке мятежа.

4 декабря министр обороны Южной Кореи Ким Йон Хен подал в отставку. Он также извинился за общественное беспокойство, вызванное попыткой Юн Сок Йоля ввести военное положение.

8 декабря прокуратура Южной Кореи арестовала экс-министра обороны в рамках расследования дела о государственной измене. Юн Сок Ёлю также объявили о подозрении в государственной измене.

3 января 2025 года южнокорейские следователи после многочасового противостояния с охраной отстраненного парламентом от власти президента отказались от его ареста.

Но 15 января Юн Сок Ёля все же арестовали. 26 января президенту Южной Кореи предъявили обвинение в мятеже.

7 марта Юн Сок Йоля освободили из-под ареста после того, как суд принял решение удовлетворить его ходатайство об отмене ареста из-за временного введения военного положения.

10 июля стало известно, что Юн Сок Йоль вернулся в тюрьму после того, как прокуроры получили новый ордер на его арест по делу о мятеже.