В Южной Корее снова арестовали экс-президента Юна по делу о мятеже

Бывший президент Южной Кореи Юн Сок Йоль в четверг, 10 июля, вернулся в тюрьму после того, как прокуроры получили новый ордер на его арест по делу о мятеже.

Об этом сообщает Reuters.

Решение Центрального окружного суда Сеула утвердить ордер на арест способствует расследованию специальным прокурором обвинений в препятствовании правосудию и злоупотреблении властью, выдвинутых Юну в декабре.

Суд удовлетворил запрос из-за опасений, что Юн может попытаться уничтожить доказательства. Поэтому экс-президента Южной Кореи вернули в следственный изолятор в Сеуле, где он провел 52 дня в начале года, после чего был освобожден четыре месяца назад.

Через несколько часов после того, как бывший президент снова оказался в тюрьме, утром в четверг суд провел слушание по делу о мятеже, на которое Юн не явился. Адвокаты экс-президента сообщили, что он не смог прийти на слушание из-за проблем со здоровьем.

Юн присутствовал на судебном заседании в среду, 9 июля, где рассматривался ордер на его задержание. Адвокаты отвергают обвинения в адрес Юна и назвали запрос на его арест необоснованным шагом в поспешном расследовании. В запросе на получение ордера прокуроры заявили о риске побега экс-президента. По сообщениям местных СМИ, в среду возле суда собралось более тысячи сторонников Юна, которые размахивали плакатами и скандировали его имя.

Объявление военного положения в Южной Корее — что происходило

Юн Сок Ёль в процессе борьбы с оппозицией в начале декабря 2024 года безуспешно попытался ввести в Южной Корее военное положение, после чего парламент объявил ему импичмент и обвинил в попытке мятежа.

4 декабря министр обороны Южной Кореи Ким Йон Хен подал в отставку. Он также извинился за общественное беспокойство, вызванное попыткой Юн Сок Ёля ввести военное положение.

8 декабря прокуратура Южной Кореи арестовала экс-министра обороны в рамках расследования дела о государственной измене. Юн Сок Ёлю также объявили о подозрении в государственной измене.

3 января 2025 года южнокорейские следователи после многочасового противостояния с охраной отстраненного парламентом от власти президента отказались от его ареста.

Но 15 января Юн Сок Ёля все же арестовали. 26 января президенту Южной Кореи предъявили обвинение в мятеже.

7 марта Юн Сок Ёля освободили из-под ареста после того, как суд принял решение удовлетворить его ходатайство об отмене ареста из-за временного введения военного положения.