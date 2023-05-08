Более 90% украинцев назвали диктатора Путина современным Гитлером — опрос 8 мая, 14:11 Украина хочет видеть российского диктатора Путина на скамье подсудимых в Гааге за военные преступления армии РФ (Фото:Sputnik/Alexei Danichev/Pool via Reuters)

94% украинцев считают российского диктатора Владимира Путина современным Адольфом Гитлером за военные преступления оккупационной армии РФ в Украине.

Таковы результаты опроса, проведенного фондом Деминициативы им. И. Кучерива и Центром Разумкова.

Полностью согласны с этим утверждением 82,2% опрошенных. Скорее согласны — 11,8% респондентов.

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Не считают Путина современным Гитлером только чуть более 1% украинцев.

Фото: dif.org.ua

Опрошенные также назвали военные преступления РФ с начала большой войны, которые больше всего запечатлелись в памяти. Среди них — расстрелы и пытки российскими оккупантами жителей Бучи, массовое убийство гражданских в Мариуполе и авиаудар по Драмтеатру, а также убийство пленных украинских военных в Еленовке.

Социологи отмечают, что многие другие военные преступления оккупантов, которые навсегда останутся в коллективной памяти украинцев, также связаны с умышленными убийствами гражданских людей в результате ракетных обстрелов, невыборочных обстрелов прифронтовых городов, пыток жителей оккупированных территорий.

На вопрос о том, как события у опрошенных ассоциируются с горем и отчаянием, большинство людей упоминали последствия военных преступлений РФ.

24% украинцев назвали гибель людей наиболее травматическим событием во время войны. Еще около 22% также ассоциируют отчаяние и горе с бомбардировками и ракетными обстрелами, а 16% вспоминают расправы и массовые убийства населения на оккупированных территориях Украины.

Фото: dif.org.ua

Опрос проводился с 23 по 30 марта. Было опрошено 2017 человек методом личного интервью во всех регионах Украины, за исключением оккупированных территорий Крыма, Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской областей и тех, где идут активные боевые действия. Статистическая погрешность не превышает 2,3%.