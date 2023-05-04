«Хотим видеть здесь другого Владимира». Зеленский выступил в Гааге, где призвал судить Путина и создать трибунал над РФ 4 мая, 13:18 Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Yves Herman/Pool)

Президент Украины Владимир Зеленский выступил в Международном уголовном суде в Гааге во время визита в Нидерланды в четверг, 4 мая. Он призвал создать полноценный трибунал, а не гибридный.

Выступление транслировала телерадиокомпания NOS.

Зеленский заявил, что надеется на привлечение к ответственности российского диктатора Владимира Путина, ордер на арест которого ранее выдал МУС.

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«Мы все хотим видеть другого Владимира здесь, в Гааге. Он тот, кто заслуживает на вынесение приговора за уголовные действия прямо здесь — в столице международного права. И я уверен, что это произойдет, когда мы победим. И мы победим. Не только на поле боя[…] Мы должны победить криминальную идею, которая рождается в голове привыкшего к безнаказанности, которая открывает двери для агрессии», — подчеркнул президент.

Фото: REUTERS/Yves Herman

По его словам, только в апреле Россия совершила 6139 военных преступлений в Украине, убив 207 гражданских. Во время выступления он вспомнил недавнюю атаку российских оккупантов на многоэтажку в Умани, в результате которой погибли 23 человека, и зверства в Буче. Также все присутствовавшие в зале минутой молчания почтили память погибших в авиакатастрофе MH17, который боевики сбили российским Буком в 2014 году.

Зеленский не сомневается: для того, кто вторгся в Украину, нужно создать специальный трибунал. Также он призвал создать механизм для возмещения ущерба от агрессии РФ.

«Только один институт способен ответить на первоначальное преступление, преступление агрессии — это трибунал. Не компромиссный, который позволит политикам сказать, что дело якобы сделано, а настоящий, действительно настоящий, полноценный трибунал.[…] Это война, которой мы не хотели, которую мы должны сделать последней — и мы это сделаем», — сказал президент.

Зеленский прибыл в Нидерланды после визита в Финляндию 3 мая, где состоялся саммит Украина — Северная Европа. Он встретился в Гааге с президентом сената Яном Брауном и главой палаты представителей Верой Бергкамп. Также будет аудиенция у короля Виллема Александра и визит на базу военно-воздушных сил Нидерландов.

17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордера на арест российского диктатора Владимира Путина и детского омбудсмена России Марии Львовой-Беловой. Их обвиняют в незаконной депортации детей из Украины в РФ в период с 24 февраля 2022 года. Глава кремлевского режима может быть арестован на территории 123 стран, ратифицировавших Римский статут.