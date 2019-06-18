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Зеленский предложил формулу обмена пленными для начала процесса деэскалации на Донбассе

Сегодня, 14:14
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Зеленский предложил формулу обмена пленными для начала процесса деэскалации на Донбассе - фото

Пресс-служба АП

Зеленский высказал мнение об обмене пленными главе немецкого Бундестага

Президент Украины Владимир Зеленский высказался за обмен небольшого количество пленных для начала процесса деэскалации на Донбассе.

Об этом он сказал во время встречи с главой немецкого Бундестага Вольфгангом Шойбле в Берлине.

«Обмен людей хотя бы 10 на 10 или 15 на 15 мог бы показать желание другой стороны начать процесс деэскалации», — говорится в сообщении на сайте главы украинского государства.

Во время встречи Зеленский также подчеркнул, что Украина начинает проект развития Донбасса уже сейчас.

«И здесь Европа может помочь. Нам нужно восстанавливать школы, детсады, дороги, которых нет», — резюмировал он.

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Напомним, 5 июня представители Трехсторонней контактной группы на переговорах в Минске договорились о подготовке нового соглашения о прекращении огня на Донбассе.

Договор могут подписать уже на следующем заседании ТКГ 19 июня.

В гуманитарной подгруппе, которая обсуждает, в частности, освобождение удерживаемых лиц, Украину представляет экс-омбудсмен Валерия Лутковская, которая сменила в контактной группе Ирину Геращенко.

Теги:   Обмен пленными Война на Донбассе Владимир Зеленский

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