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На Минских переговорах договорились принять новое соглашение о перемирии на Донбассе

Вчера, 18:09
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На Минских переговорах договорились принять новое соглашение о перемирии на Донбассе - фото

BelarusMID/Twitter

Представители Трехсторонней контактной группы на переговорах в Минске договорились о подготовке нового соглашения о прекращении огня на Донбассе.

Об этом в среду, 5 июня, заявил постоянный представитель России Борис Грызлов, передает Интерфакс-Украина.

По его словам, договор о перемирии могут подписать уже на следующем заседании ТКГ 19 июня.

«При этом есть понимание сторон, что это новое соглашение должно в обязательном порядке предусматривать дополнительные реально действенные меры контроля за соблюдением перемирия», — сказал Грызлов.

По словам представителя РФ, стороны также определили сроки разведения сил у Станицы Луганской.

Грызлов добавил, что экономической подгруппе поручили обсудить вопрос восстановления экономических связей в случае принятия Киевом решения о снятии экономической блокады временно оккупированных районов Донбасса.

Напомним, что 5 июня прошло первое после смены власти в Украине заседание ТКГ по мирному урегулированию на Донбассе.

Теги:   Война на Донбассе Минские переговоры Контактная группа

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