Встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, 23 сентября 2025 года (Фото: REUTERS/Al Drago)

Встреча президентов Украины и США может состояться в Вашингтоне в пятницу, сообщает журналист Financial Times Кристофер Миллер со ссылкой на три осведомленных источника в понедельник, 13 октября.

В понедельник в Вашингтон отправилась украинская делегация, в которую входят премьер-министр Юлия Свириденко и секретарь СНБО Рустем Умеров. Они обсудят укрепление ПВО и ударные возможности Украины, а также энергетику и новые санкции против России. Президент Украины ранее говорил, что украинская делегация будет вести переговоры о покупке американского вооружения, среди приоритетов — системы ПВО.

Реклама

Встреча лидеров может пройти после двух телефонных звонков, в ходе которых Владимир Зеленский и Дональд Трамп обсуждали возможную продажу ракет Tomahawk и пути завершения войны РФ против Украины.

Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Дональдом Трампом 11 октября. Президент Украины обсуждал с лидером США ситуацию с энергетикой, а также возможности усиления украинской ПВО.

Издание Axios со ссылкой на два информированных источника писало, что во время переговоров 11 октября Зеленский и Трамп обсуждали возможность покупки официальным Киевом ракет Tomahawk.

12 октября Зеленский сообщил, что второй раз за два дня пообщался с Трампом. Лидеры обсудили, в частности, усиление ПВО и дальнобойности Украины.

Трамп 12 октября заявил, что рассматривает возможность предупредить российского диктатора Владимира Путина о намерении разрешить поставки Киеву ракет Tomahawk, если война в Украине не завершится.

В последний раз лидеры Украины и США виделись на полях 80-й сессии Генассамблеи ООН 23 сентября. Комментируя встречу, Зеленский назвал ее «хорошей» и «самой полной из всех». Трамп после встречи с украинским президентом написал в соцсети, что Украина при поддержке Европейского Союза может вернуть все свои территории, оккупированные Россией. По информации The Washington Post, украинская делегация осталась «в восторге» от встречи.