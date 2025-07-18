Британия в санкционном списке разоблачила 18 российских агентов и офицеров ГРУ

Великобритания объявила о санкциях против офицеров ГРУ и российских хакеров (Фото: REUTERS/Toby Melville/File Photo)

Великобритания объявила о введении санкций против более 20 российских сотрудников спецслужб, хакеров и организаций за «постоянные кампании вредной кибердеятельности», направленной на дестабилизацию Европы.

Об этом говорится в пресс-релизе правительства, который опубликовали в пятницу, 18 июля.

В МИД отметили, что под ограничения попали три подразделения российской военной разведки (ГРУ) и 18 ее офицеров, включая тех, кого Лондон считает причастными к ударам по Мариуполю во время войны РФ против Украины, а также к слежке за бывшим разведчиком Сергеем Скрипалем и его дочерью Юлией перед их отравлением нервно-паралитическим веществом Новичок в Солсбери в 2018 году.

«Сотрудники ГРУ ведут кампанию, направленную на дестабилизацию Европы, подрыв суверенитета Украины и создание угроз для безопасности британских граждан», — заявил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми.

Как пишет The Telegraph, двое агентов обвиняются во взломе мобильного телефона Юлии Скрипаль за пять лет до их отравления. Другие, как считают британские службы безопасности, стоят за серией взрывов, поджогов и повреждений инфраструктуры на территории Британии. Издание отмечает, что это крупнейший пакет санкций Британии против российских спецслужб.

Инфографика: telegraph.co.uk

По данным британских властей, Россия также осуществляла кибератаки на СМИ, телекоммуникационные компании, политические и демократические институты, а также на энергетическую инфраструктуру королевства.

Кроме санкций против подразделений ГРУ, британский МИД ввел ограничения в отношении трех руководителей проекта Африканская инициатива, который, по словам Лондона, является финансируемой Россией фабрикой контента, осуществляющей информационные диверсии в странах Западной Африки.

1 июля правоохранители из 12 стран Евросоюза вместе ликвидировали хакерскую группу NoName057(16), чьи участники были связаны с созданной диктатором РФ Владимиром Путиным IT-компанией.

По информации европейских правоохранителей, группа хакеров открыто поддерживала агрессию РФ против Украины и осуществляла атаки во время ряда крупных событий в мире политики — например, выборов в Европейский парламент, саммитов НАТО и мероприятий в поддержку Украины.

В мае в Нидерландах разоблачили российских хакеров, которые пытались получить информацию о поставках оружия в Украину.