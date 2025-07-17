Мешали обращению Зеленского к Европе. В Евросоюзе раскрыли российскую хакерскую группу, связанную с созданной Путиным IT-компанией

Правоохранители из 12 стран Евросоюза вместе 15 июля ликвидировали хакерскую группу NoName057(16) , чьи участники были связанны с созданной диктатором РФ Владимиром Путиным IT-компанией.

Об этом сообщают 17 июля представители Евроюста, Европола, а также российское издание Агентство.Новости.

По информации европейских правоохранителей, группа хакеров открыто поддерживала агрессию РФ против Украины и осуществляла атаки во время ряда крупных событий в мире политики — к примеру, выборов в Европейский парламент, саммитов НАТО и мероприятий в поддержку Украины.

Только в Германии хакеры совершили 14 атак, которые затронули почти 230 организаций и компаний. В Швейцарии атаки произошли во время видеообращения президента Украины Владимиру Зеленскому к Европарламенту в июне 2023 года и во время Мирного саммита в поддержку Украины в июне 2024 года.

Как уточнили в Европоле и Евроюсте, для атак NoName057(16) использовали специально разработанную программу-ботнет Справка — через сотни серверов и привлекала до 4 тысяч пользователей через мессенджеры.

Власти Евросоюза выдали семь ордеров на арест и обнародовали данные пяти подозреваемых.

Как выяснило издание Агентство, все они являются гражданами страны-агрессора РФ.

Двое — Михаил Бурлаков и Максим Лупин — это руководители IT-компании Центр изучения и сетевого мониторинга молодежи, основанной по поручению диктатора РФ Владимира Путина. По предварительным данным, Кремль выделил компании не менее 2 млрд рублей. Также есть информация, что Бурлаков и Лупин посещали послание Путина Федеральному собранию в 2023 году.

Бурлакова представители Европола называют «одним из ключевых членов группы NoName057(16)». Под псевдонимом Darkklogo он руководил ею, принимал решения о разработке програм для кибератак, а также оплачивал аренду нелегальных серверов.

Как выяснило Агентство, в обычной жизни Бурлаков является программистом с многолетним стажем, кандидатом технических наук, а также преподавателем кафедры кибербезопасности Самарского университета.

Лупина в Европоле подозревают в управлении нелегальной онлайн-площадкой для торговли. С середины 2010-х он работал специалистом по кибербезопасности провластной организации ветеранов войн Боевое братство и менеджером проектов в компании ZephyrLab, которая делает сайты для министерств путинского режима.

Еще одним ключевым членом группировки в Европоле считают 21-летнюю Ольгу Евстратову. По данным правоохранителей, она оптимизировала программы для атак DdoSia под псевдонимом «olechochek».

Также Европол подал в розыск 45-летнего Андрея Абросимова и 48-летнего Андрея Муравьева. Абросимов из Архангельской области, он ранее трудился автослесарем и делал теплоизоляцию на промышленных предприятиях. Муравьев — художник из московского района Чертаново, который всячески восхваляет войну, развязанную РФ против Украины.

Сам он утверждает, что поводом для розыска стали нарисованные им логотип и стикеры для Telegram-канала NoName057(16), в описании которого указано, что его ведет одноименная хакерская группировка — «целью которой является борьба с Западом».